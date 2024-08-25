Altından Değerli Bu Zeytinde Taleplere Yetişilemiyor: Kutusu 17 Bin Liradan Satılıyor

Altın kaplamalı zeytinler, özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgisini çekmiş durumda. Levent Usluer, zeytinlerin değerini artırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ancak, yurtdışından gelen yoğun talepler nedeniyle üretim kapasitesinin sınırlarına yaklaşıldığını ifade etti.