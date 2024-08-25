Altından Değerli Bu Zeytinde Taleplere Yetişilemiyor: Kutusu 17 Bin Liradan Satılıyor
İstanbul'da 30 yılı aşkın süredir zeytin ticareti yapan Levent Usluer, yenilebilir altın tozuyla kapladığı zeytinleriyle dikkat çekti. Zeytinin tanesi 423 liradan satılırken, bir kutusu 16 bin 944 liraya alıcı buluyor.
Zeytin ticareti yapan Levent Usluer, bu özel zeytinleri 24 adeti 300 dolardan satışa sundu ve ürünün patentini Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan aldı.
Altın kaplamalı zeytinler, özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgisini çekmiş durumda. Levent Usluer, zeytinlerin değerini artırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ancak, yurtdışından gelen yoğun talepler nedeniyle üretim kapasitesinin sınırlarına yaklaşıldığını ifade etti.
Usluer, "Ürünümüze yurtdışından yoğun talepler alıyoruz. Özellikle Arap ülkelerinden büyük bir ilgi var ve taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz" dedi.