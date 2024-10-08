Altından Daha Değerli Besin: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor, Her Hastalığa İyi Geliyor
Muğla'da 2019'dan bu yana en yüksek rekolte ile üretilen çam balı, orman yangınları ve iklim değişikliklerine rağmen bu yıl verimli bir sezon geçirdi. Pandemi süreci ve 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarının ardından bu yıl, çam balı üreticileri için umut vaat eden bir dönem başladı. Peki, çam balının sağlığa faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kıran, Sarnıç ve Denizova köyleri ile Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Datça gibi bölgelerde üretim yapan gezgin arıcılar, yoğun bir çalışma dönemi yaşıyor. Geçen yıl 13 bin 800 ton çam balı üreten Muğla’daki üreticiler, bu yıl hedeflerini 20 bin ton olarak belirledi. İlk hasatlarını gerçekleştiren arıcılar, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda iki veya üç hasat daha yapmayı planlıyor.
Bölgedeki çam balı üretimi, küresel iklim değişikliğine rağmen başarılı bir şekilde sürüyor. Özellikle gezgin arıcılar, Muğla'nın iklim ve bitki örtüsü sayesinde verimli hasatlar alıyor.
KİLOSU 3 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Adana’dan ailesiyle birlikte Muğla’ya gelen arıcı Mehmet Tilki, sezonun bu yıl oldukça verimli geçtiğini belirtti. Tilki, “Çamda bal ışıl ışıl parlıyor, çamlardaki basra böceği çok fazla. Hava koşulları böyle giderse Kasım ayına kadar bal üretimimiz devam edecek. Ancak bal üretimi arıların durumuna bağlı, kovanda arı varsa yüksek rekolte alabiliyoruz. Temiz ve sağlıklı arılarla çalışmak bizim için çok önemli, bu sezon iki farklı kesim yapacağız; biri çiçek ve çam balı karışımı, diğeri ise sadece çam balı olacak. Fiyat konusunda beklentimiz var, ancak fiyatı kooperatif belirliyor. Geçen sene tenekesi 3 bin liradan satılan çam balının bu yıl da 3 bin liranın üzerinde bir fiyata ulaşmasını umuyoruz” dedi.
ÇAM BALININ FAYDALARI NELERDİR?
Çam balı, doğal içeriği sayesinde sağlık açısından birçok fayda sunuyor:
Cilt hücrelerinin yenilenmesini ve onarımını destekleyerek yaşlanma belirtilerini azaltıyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirip, vücudun hastalıklara karşı direncini artırarak enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneğini geliştiriyor.
Düzenli tüketimi, kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor.
Antioksidan özellikleri sayesinde kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltıcı etkisi bulunuyor.
Muğla’da çam balı üreticileri, bu yılki verimli sezonun bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, üretimlerini artırmayı hedefliyor.