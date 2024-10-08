Altından Daha Değerli Besin: Kilosu 3 Bin Liradan Satılıyor, Her Hastalığa İyi Geliyor



Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kıran, Sarnıç ve Denizova köyleri ile Milas, Bodrum, Köyceğiz ve Datça gibi bölgelerde üretim yapan gezgin arıcılar, yoğun bir çalışma dönemi yaşıyor. Geçen yıl 13 bin 800 ton çam balı üreten Muğla’daki üreticiler, bu yıl hedeflerini 20 bin ton olarak belirledi. İlk hasatlarını gerçekleştiren arıcılar, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda iki veya üç hasat daha yapmayı planlıyor.

Bölgedeki çam balı üretimi, küresel iklim değişikliğine rağmen başarılı bir şekilde sürüyor. Özellikle gezgin arıcılar, Muğla'nın iklim ve bitki örtüsü sayesinde verimli hasatlar alıyor.