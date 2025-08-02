Altın Yerine Pirzola... Damat Neye Uğradığını Şaşırdı

Kahramanmaraş'taki bir düğünde abisinin altın yerine beşibiryerde pirzola taktığı damat neye uğradığını şaşırdı.

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Altın Yerine Pirzola... Damat Neye Uğradığını Şaşırdı
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Düğünlerdeki takı törenleri zaman zaman bambaşka takı törenlerine sahne olurken, damada bu kez takılan takı ‘pes’ dedirtti.

Kahramanmaraş’ta ebapçı Doğan Gündeş, dünya evine giren kardeşi Volkan'a altın yerine beşibiryerde tavuk pirzola taktı.

Volkan Gündeş ve Zehra Buse Gündeş, düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde düzenlenen takı töreninde, davetliler gelin ve damada para ve altın takarken, en ilginç takı ise damadın kebapçı olan ağabeyi Doğan Gündeş’ten geldi. Gündeş, kardeşine takı olarak 5 tane pişmiş tavuk pirzola taktı.

Doğan Gündeş’in poşetler içine bırakıp iple birbirine bağladığı pirzolaları damat Volkan Gündeş’in boynuna astı. Davetlileri gülümseten o anlar, kameraya yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Damat Kahramanmaraş
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