Altın Sandı Ama Altından 10 Kat Daha Değerli Çıktı! 17 Kiloluk Taşın Şaşırtan Sırrı

David Hole, bulduğu kayayı eve götürerek açmaya çalıştı. Kaya testeresi, matkap, hatta asitle bile taşın içini açmayı denedi, ancak başarılı olamadı. Sonuçta, Avustralya’nın Goldfields bölgesinde, altına hücum döneminin izleri hâlâ sürüyordu. Fakat yıllar sonra anlaşıldı ki, bu taş bir altın külçesi değil, bir meteordu.

Hole, kayayı Melbourne Müzesi'ne götürdü ve burada görevli jeolog Dermot Henry, taşın aslında bir meteor olduğunu tespit etti. Henry, meteoritlerin atmosfere giriş yaparken yüzeylerinin eridiğini ve bu nedenle oyuklarla kaplı ilginç bir yapıya sahip olduklarını belirtti.