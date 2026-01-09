Altın Kaçakçılığı Soruşturmasında 3. Dalga Operasyon: 7 Büyük Şirkete Eş Zamanlı Baskın

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı tespit edilen, liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında, 'Suç örgütüne üye olma', 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', 'T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', 'Finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' ile 'Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanuna muhalefet' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

