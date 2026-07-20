Altın Alarm Veriyor: Kritik Seviye Testte! Güvenli Liman Sarsılıyor

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Küresel piyasalarda yeni hafta, Ortadoğu’daki artan gerilim ve ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen sıkı para politikası mesajlarının etkisiyle dalgalı başladı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon endişeleri, altın fiyatlarını iki yönlü baskı altında bırakırken, uzmanlar kritik seviyelere dikkat çekiyor.

ORTADOĞU’DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Piyasalardaki hareketliliğin merkezinde, bölgede giderek derinleşen askeri gerilim yer alıyor. ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarında dokuzuncu geceyi geride bıraktığını açıklaması ve karşılıklı hamlelerin sürmesi, jeopolitik risk algısını zirveye taşıdı. Bölgedeki çatışma ortamı, küresel enerji arzına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ PETROLÜ YÜKSELTTİ

Gerilimin enerji sevkiyatının kilit noktası olan Hürmüz Boğazı’na sıçraması ihtimali, petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3’e yakın artarak 90 doların üzerine çıktı ve son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Artan petrol fiyatları, küresel enflasyon beklentilerini yeniden körüklerken, yüksek faizlerin daha uzun süre devam edeceği öngörüsünü güçlendirdi.

ALTIN İKİ ATEŞ ARASINDA

Normalde enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, bu kez farklı bir baskıyla karşı karşıya. Fed’in faiz artırımı sinyalleri ve yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altının cazibesini sınırlıyor. Bu durum, altın fiyatlarında yön arayışını beraberinde getiriyor.

HAFTAYA SINIRLI YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Tüm gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,14 civarında artışla 4 bin 23 dolar seviyesinde işlem gördü. İç piyasada ise gram altın 6 bin 102 lira seviyesine yükselerek benzer bir seyir izledi.

KRİTİK DESTEK SEVİYESİ UYARISI

Uzmanlar, ons altında 3 bin 886 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve fiyatların 3 bin 500 dolar bandına kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş fiyatları 56 doların üzerine çıkarken, sabah saatlerinde yüzde 1,54 artışla 56,82 seviyesinde işlem gördü. Platinyum 1598 dolar, paladyum ise 1252 dolar seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Ancak jeopolitik riskler ve faiz beklentileri, bu metaller üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi