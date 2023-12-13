Alpay Özalan ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber: O gelir kapısı kapanıyor!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'li vekil Alpay Özalan ve "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendisine sosyal medyadan hakaret eden binlerce insana dava açtığını belirterek, şunları aktardı:

"Ünlülerin bu gelir kapısı artık kapanıyor. Zira yakında yasalaşması beklenen yeni yargı paketinde oldukça kritik bir düzenleme var. Buna göre, sosyal medya aracılığıyla işlenen hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin ikinci fıkrası “uzlaştırma” kapsamından çıkarılıp “önödeme” sistemine sokuluyor. Yani...

Diyelim ki hakkınızda “internet üzerinden birine hakaret ettiğiniz” iddiası var. Mevcut kanuna göre, dava açılmadan önce uzlaştırmacı sizinle şikâyetçiyi anlaştırabiliyordu. Para verip yargılanmaktan kurtulabiliyordunuz.

Ama şimdi ise direkt savcılık size para cezası kesebilecek. Belirlenen miktarı taksitle de ödeyip hakkınızda dava açılmasının önüne geçebileceksiniz. Lakin vereceğiniz para bu kez “hakaret ettiğiniz” kişinin hesabına değil, devletin hazinesine gidecek."

Alpay Özalan ve Cübbeli Ahmet'in davalardan zengin olduğunu kaydeden Pehlivan, "Son bir iddia paylaşayım; A Haber spikeri Erkan Tan da bu yolla oldukça para kazanmış, onun için de kötü bir haber olacak bu yasa" ifadelerini kullandı.

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