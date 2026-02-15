'Alo Adalet Hattı' Geliyor... Sistem Bu Şekilde İşleyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yeni bir proje hayata geçiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 'Alo Adalet Hattı'nın devreye gireceğini açıklamıştı. Habertürk'te yer alan habere göre, yeni düzenlemeyle 81 ildeki adliyelerde 'yargısal verimlilik büroları' oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıkları bu bürolarda aktif rol üstlenecek.

CİMER'E GEREK KALMAYACAK

Yeni sistemle birlikte vatandaşların, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikayetlerini CİMER'e taşımasına gerek kalmayacak. 'Alo Adalet Hattı' üzerinden adliyelerde kurulan yargısal verimlilik bürolarına şikayetler iletebilecek.

ASIL HEDEF GECİKMEYİ ÖNLEMEK

Alınan şikayetler, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Gecikmenin nedeni hızlı biçimde tespit edilecek. Komisyon Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları ve Hakimlerin yönlendirmesiyle gecikme nedenleri hızlıca giderilecek. Davaların makul sürede tamamlanması hedeflenecek.

Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yargı içi organizasyon ve koordinasyon Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun planlamasıyla yürütülecek. Adliye dışı gecikme nedenleri için ise adalet bakanlığı devreye girecek. Personel takviyesi ve fiziki imkanların iyileştirilmesi gibi destekler verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi