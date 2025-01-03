Almanya'da Türkiye Başkonsolosluğu'na Çirkin Saldırı

Almanya'daki Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu’na yeni yılın ilk saatlerinde bir saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz üç kişi, 1 Ocak 2025 tarihinde başkonsolosluk binasının dış cephesine birden fazla boya torbası atarak maddi hasara neden oldu.

Olay yerel saatle gece saat 00:40 sularında Regensburger sokağı üzerinde bulunan Başkonsolosluk binasında meydana geldi. Farklı renklerdeki boyalar, binanın dış cephesini kirletti ve yaklaşık bin euroluk maddi zarar oluştu. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma ise olmadı.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit edebilmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi devam ederken, şu ana dek saldırganların kimliği tespit edilemedi. Yetkililer, olayla ilgili bilgisi olan vatandaşlardan polise ihbarda bulunmalarını istedi. Soruşturmanın tüm detaylarının açıklığa kavuşması için işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı. Boyalı saldırının nedeni henüz bilinmezken, yetkililer, olayın arka planını aydınlatmak için tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosluğu yetkilileri, saldırıyı kınayarak, diplomatik misyonlara yönelik bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca Başkonsolosluk çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: ANKA