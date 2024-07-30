Almanya'da Rekor Düzeyde Kokain Kaçakçılığında Yeni Detaylar: Tüm İpuçları Türkiye'yi İşaret Ediyor

Almanya'da haziran ayında Almanya'da uyuşturucu ticaretini önlemek için yapılan yedi eyaleti kapsayan geniş çaplı operasyonlarda piyasa ederi yaklaşık 2 milyar 600 milyon euro olan 35,5 ton kokain ele geçirildi. Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in "Avrupa'ya yayılan kokain ticareti insanları yok ediyor ve kartellere milyarlarca dolar kar sağlıyor" diye bahsettiği olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

ÜÇ ŞÜPHELİDEN İKİSİ TÜRK

Alman kamu yayın organı Südwestfunk'un (SWR) ele geçirdiği soruşturma belgeleri uluslararası boyuttaki kokain operasyonunun izinin Türkiye'ye kadar uzandığını ortaya koyuyor. Olayın üç ana şüphelisinden biri Alman, ikisi Türk.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, dikkatler Alman iş insanı 43 yaşındaki Simon F. ile diğer şüpheliler 39 yaşındaki Ümit D. ve Mustafa E.'ye çevrildi. Türkiye kökenli Ümit D. ile Mustafa E. Almanya'da yaşıyor.

Soruşturmayı yürüten Düsseldorf Savcılığı'ndan Julius Sterzel, Simon F.'nin "kokain ithal etmek amacıyla çok sayıda sahte şirket kurduğundan şüphelenildiğini" söyledi. Şüphelinin, uzun yıllardır sık aralıklarla tamamen yasal yollarla şirketler kurduğu, bunları şirket kurmak isteyen ancak kuruluş sırasındaki bürokrasi ile uğraşmaktan kaçınan yatırımcılara yine yasal olarak sattığı belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Alman iş insanı Simon F. Köln'de yaşayan ve ailesinin 2017'de kurduğu nakliye şirketinde çalışan Ümit D. ile sürekli irtibat halinde bulunuyordu.

AİLE ŞİKRETİ İFLAS BAŞVURUSU YAPMIŞ

Soruşturma dosyasındaki verilere göre kentte iyi tanınan Türk kökenli bir aileye mensup olan Ümit D. burada yerel bir futbol kulübünde de aktif spor yapıyor, bir arkadaşının belirttiğine göre düzenli olarak camiye gidiyordu. Olaydan sonra ise Ümit D.'nin ailesine mensup şirket için iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

LÜKS ARABALARA EL KONULDU

Polisin ise halen tutuklu bulunan Ümit D.'nin Lamborghini, Ferrari ve diğer pahalı arabalarına da el koyduğu soruşturma dosyasında yer aldı.

Üçüncü ana şüpheli olan Hamburg'tan Mustafa E. hakkında dosyada yer verilen bilgilere göre ise E. Güney Amerika'dan gelen malların bulunduğu konteynerleri Hamburg limanından teslim alıp boşaltıyordu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Soruşturma dosyasına göre sistem şöyle işliyordu: Simon F. gıda ve inşaat malzemeleri ithalatı için birden fazla şirket kurdu. Ümit D. bu şirketler için web siteleri oluşturdu ve Güney Amerika'dan mal siparişi verdi. Mustafa E. ise konteynerleri limandan teslim aldı. Kokain kaçakçılığını gizlemek için bu şirketler başta sadece yasal mallar sevk etti.

MUZLARIN ARASINA GİZLEMİŞLER

Soruşturma dosyasında adı B. S. olarak kısaltılan, Simon F. tarafından kurulmuş bir şirketin çalışma sistemi örnek gösterildi. Buna göre Ekvador'dan bu şirket namına 11 teslimat gerçekleştirildi. Bunlardan biri kokain içeriyordu. Ekvador kıyısındaki Guayaquil limanında bir uyuşturucu koklama köpeği kokaini fark etti ve Ekvador Ulusal Polisi, X'te olaya ilişkin bir video yayınladı. Videoda muz unu çuvallarının içine gizlenmiş yaklaşık üç ton kokain görülüyordu.

TÜRKİYE'DEN 140 BİN EURO AKTARILMIŞ

SWR'nin ulaştığı soruşturma belgeleri, önceki aylarda Türkiye'deki bir şirketten Almanya'daki üç şüphelinin hesaplarına yaklaşık 140 bin euro aktarıldığını gösteriyor.

Mustafa E. Türkiye'den havale edilen meblağın yaklaşık 8 bin eurosunu büyük bir deniz nakliye şirketine gönderdi. Havalenin Ekvador'da ele geçirildiği için gerçekleştirilemeyen sözde muz unu sevkiyatının nakliyesini ödemek için yapıldığı tahmin ediliyor.

Ekvador polisinin Alman meslektaşları ile iletişime geçmesiyle Alman makamları şirketin Almanya'daki sahibi olan Simon F.'nin izini sürmeye başladı. Bu sırada Guayaquil'de kaçak kokainlerin yakalanmasına rağmen şüpheliler kaçakçılık faaliyetlerini sürdürdüler. Güvenlik makamları 2023 yazında birkaç haftada bir büyük miktarlarda kokain içeren konteynerler gönderildiği istihbaratına ulaştı.

İHBAR GEÇ GELİNCE KONTEYNERI KAÇIRDILAR

8 Haziran 2023 tarihinde öğle saatlerinde bir kişi Hamburg gümrüğünü arayarak içinde büyük miktarda kokain bulunduğunu belirttiği bir konteynerin kayıt numarasını verdi. Konteyner Ümit D.'nin nakliye şirketine gönderilmişti. Ancak ihbar çok geç geldiği için konteyner limandan ayrılmıştı ve ne içerdiği belirlenmedi.

DÜĞÜMÜ 'LOR SABUNU' ÇÖZDÜ

Düğümü çözen gelişme ise Kolombiya uyuşturucuyla mücadele otoritesi Diran'ın Kolombiya'dan Almanya'ya lor sabunu ihraç edilmesini kuşkulu bulmasıyla yaşandı. Kolombiya'dan Almanya'ya lor sabunu ihraç edilmesini mantıklı bulmayan yetkililer konteynerlerde arama yaptı ancak uyuşturucu madde bulamadı. Yetkililer buna rağmen Alman makamlarını bilgilendirdi. Lor sabununun alıcısı olarak Mannheim'da bir şirket adı verilmişti. Ancak Simon F.'ye ait bu şirket sadece kağıt üzerinde mevcuttu.

TÜRKİYE'DE İPUCU ARANIYOR

Ekvador'da ele geçirilmesine rağmen, 2023 yazında Avrupa'ya yeni kokain sevkiyatları yapıldı. Rotterdam'da 8 ton, Hamburg'da ise 12 ton kokain ele geçirildi. Soruşturma belgelerine göre, güvenlik birimleri şebekeyi radarlarına aldığı için uyuşturucu teslimatlarını bekliyorlardı. Toplam 9 konteyner kokain ele geçirildi.

Düsseldorf Savcılığı Sözcüsü Julius Sterzel, SWR'ye verdiği demeçte Almanya'daki tutuklamalarla birlikte operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını bildirdi. Yurt dışında, özellikle de Latin Amerika'daki çeşitli kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde olduklarını kaydeden Sterzel, "Soruşturmanın bir parçası olarak, bazı şüphelilerin Türkiye'den faaliyet gösteriyor olabileceğini saptadık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Adalet Bakanlığı "OP Plexus" adlı soruşturması kapsamında yedi eyalette baskınlar düzenlemişti. Uyuşturucu kaçakçıları şebekesini çökertmek için düzelenen operasyonlar sonucunda 7 kişi tutuklanmıştı.

Avrupa'nın en büyük üç limanı olan Rotterdam, Antwerp ve Hamburg, Güney Amerikalı uyuşturucu kartelleri tarafından sıklıkla kullanılıyor. 2021 yılında Hamburg'daki gümrük yetkilileri, piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyar euro (3,7 milyar dolar) olan 16 ton kokain ele geçirmişti.