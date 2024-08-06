Alkollü Sürücü Cezadan Yırtmak İçin Polise Dakikalarca Yalvarıp Ağladı: Allah Benim Belamı Verdi Baba!

İstanbul Bahçelievler'den yola çıkarak Edirne'ye giriş yapan Eyüpcan Kutlu idaresindeki tır, polis ekipleri tarafında şehrin girişinde durdurulmak istendi. TEM Edirne otoban bağlantı yolu Kıyık girişinde bulunan polis kontrol noktasındaki işaret levhalarını ezdikten sonra polisin 'dur' ihtarına uymayan alkolü sürücü Kutlu, kontrolündeki tır kaçmaya başladı.

Şehrin içinde kaçarak TIR ile gizlenmeye çalışan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine takibe alındı. Tır, kısa süre içinde Abdi İpekçi Caddesi üzerinde sürücü Kutlu ile birlikte yakalandı.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞ

Polisin yaptığı kontrolde sürücü Kutlu'ya daha önceden de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan alkolmetre testinde Sürücü Kutlu'nun 131 promil alkollü tespit edildi.

TIR sürücüsü Kutlu, ceza yememek ve ehliyeti kaptırmamak için polise dakikalarca dil döktü. Kutlu, “Allah benim belamı verdi baba, anahtarımı aldılar, 2 yılda ehliyetimi aldılar" ifadelerini kullandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik polisleri sürücü Kutlu'ya trafik kurallarına uymamaktan ve alkolü araç kullanma suçundan 9 bin 450 TL para cezası uygularken, ehliyeti de 2 yıl süre ile alıkonuldu. Ayrıca, sürücü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA