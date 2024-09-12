Alkollü Sürücülere Ceza Yağdı
Kütahya’da il genelinde jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde alkollü araç kullanan sürücülere para cezası kesildi.
Kütahya'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 855 sürücüye alkol testi yapıldı. Yasal sınırların üzerinde alkol aldığı belirlenen 5 sürücüye toplam 36 bin 966 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Sürücülerin ehliyetlerine ise 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.
Kaynak: İHA
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