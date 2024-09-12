Alkollü Sürücülere Ceza Yağdı

Kütahya’da il genelinde jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde alkollü araç kullanan sürücülere para cezası kesildi.

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Alkollü Sürücülere Ceza Yağdı

Kütahya'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 855 sürücüye alkol testi yapıldı. Yasal sınırların üzerinde alkol aldığı belirlenen 5 sürücüye toplam 36 bin 966 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Sürücülerin ehliyetlerine ise 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Kaynak: İHA

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