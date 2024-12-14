Alkollü Sürücü Sokağı Birbirine Kattı

Kaza, saat 04.00 Mesudiye Mahallesi Derya sokakta yaşandı. Sokakta seyreden sürücü Cevdet K. yönetimindeki 32 AEC 174 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokakta park halindeki 9 araca çarparak durabildi. Sesleri duyup dışarı çıkan vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüye alkol testine soktu. 1. 79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA