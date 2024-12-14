Alkollü Sürücü Sokağı Birbirine Kattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolündeki tır, sokaktaki 9 araca çarparak durabildi.

Alkollü Sürücü Sokağı Birbirine Kattı

Kaza, saat 04.00 Mesudiye Mahallesi Derya sokakta yaşandı. Sokakta seyreden sürücü Cevdet K. yönetimindeki 32 AEC 174 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokakta park halindeki 9 araca çarparak durabildi. Sesleri duyup dışarı çıkan vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Alkollü Sürücü Sokağı Birbirine Kattı - Resim : 1

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüye alkol testine soktu. 1. 79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü Sürücü Sokağı Birbirine Kattı - Resim : 2

Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Babasının Kaza Yaptığını Duydu, Kendisi de Kazaya KarıştıBabasının Kaza Yaptığını Duydu, Kendisi de Kazaya KarıştıGüncel
Beşiktaş'ta Bir Garip Kaza! Park Halindeki Araç Bahçeye UçtuBeşiktaş'ta Bir Garip Kaza! Park Halindeki Araç Bahçeye UçtuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Alkol
Mamak Barınağı'nda Skandal Görüntüler! Köpeklere Kötü Muamele Kamerada, 'Köpekler Açlıktan Birbirini Yedi' İddiası 'Köpekler Açlıktan Birbirini Yedi' İddiası! Korkunç Görüntüler Kamerada
Özal'ın Suikastçısını Vuran Koruma Ziya Ayaz Hayatını Kaybetti Özal'ın Suikastçısını Vuran Koruma Polisi Hayatını Kaybetti
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, Pekmezin İçine Sadece Birkaç Damla Ekleyin Vücudunuz Kendini Yenileyecek Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş, Pekmezin İçine Sadece Birkaç Damla Ekleyin