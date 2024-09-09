Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Kaza Yapıp Kaçmaya Çalıştı

Eskişehir’de Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent Y. (28) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki duvara çarpan araç, bir apartmanın bahçesine uçtu. Yaklaşık 2 metre yüksekten düşen hafif ticari araç, apartman bahçesinde ters şekilde kaldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kotrollerde, sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza sonucunda hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, apartmanda ve bahçesinin çevresinde hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA