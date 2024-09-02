Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: Galerideki Araçları Biçti

Samsun'da alkollü sürücü, oto galerinin önünde duran araçlara ve elektrik trafosuna çarptı. Sürücünün kullandığı aracın kiralık olduğu öğrenilirken, ehliyetine el konuldu.

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Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı: Galerideki Araçları Biçti

Samsun-Sinop kara yolu Kavak Pınar Mahallesi mevkiinde 29 yaşındaki Cengizhan K.'nin kullandığı otomobil; önce T.Y.'ye ait oto galerinin önündeki 5 araca, ardından yol kenarındaki elektrik trafosuna çarpıp orta refüje çıktı.

1.86 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerini kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde 1.86 promil alkollü olduğu, kullandığı aracın ise kiralık olduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Öte yandan, yola savrulan araç parçaları temizlik görevlileri tarafından temizlenirken, YEDAŞ ekipleri ise elektrik akımını kesti. Ehliyetine el konulan sürücü emniyete götürüldü, araç ise yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA

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