Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu! Otomobil Viyadüğe Uçtu: Yaralılar Var
Bursa'da alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi Otomobil viyadüğe uçarken, kazada 3 kişi yaralandı.
Bursa’da merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Adem Dündar hafif ticari aracıyla Asker Caddesi üzerinde seyir halindeyken, viraja geldiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta bulunan 3 kişi sıkışırken, kazayı görenler 112 Ekiplerine bilgi verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişi sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün 1.50 promil alkollü çıktığı öğrenildi.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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