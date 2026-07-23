Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Akrabaları Ortalığı Birbirine Kattı: 12 Kişi Gözaltında

Aksaray’da alkollü sürücünün kullandığı araç, bir lokantanın duvarına çarptı. Kaza sonrası polise zorluk çıkaran sürücünün yakınları ortalığı savaş alanına çevirirken, 12 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde yaşandı.

ALKOLLÜ HALDE KAZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 AER 977 plakalı Fiat Tofaş marka aracıyla trafiğe çıkan 28 yaşındaki Fatih Y., Atatürk Bulvarı'ndan Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, bir lokantanın duvarına çarparak durabildi. Kazada kaldırımda yayanın olmaması faciayı önlerken, sürücünün yara almadığı kazada araç hurdaya döndü.

AKRABALARINI OLAY YERİNE ÇAĞIRDI

Kaza sonrası alkollü sürücü, arkadaşlarını ve yakınlarını arayarak olay yerine çağırdı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, kaçmak isteyen sürücüyü yakalayarak işlem başlattı. Alkolmetre ile yapılan kontrolde 1.26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin lira para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Sürücünün çağırdığı arkadaşları ve yakınları ise kazayla ilgili işlem yapan polis ekiplerine güçlük çıkardı. Gergin tavırları ve konuşmalarıyla polis memurlarına zorluk çıkaran şahıslar, polis ekiplerince uzaklaştırılmak istendi. Tüm uğraşlara rağmen sakinleştirilemeyen şahıslar polis ekiplerine direnince olay yerine çağırılan takviye asayiş ekipleri ve bekçiler şahıslara müdahale etti.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Direnmeye devam eden şahısların bir kısmı polis ekiplerince etkisiz hale getirilirken, bazı şahıslar kaçmak istedi. Kaçan şahıslar ve polis arasında ise kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan kovalamaca ve şahısların yakalanması anbean kameralara yansırken, şahıslar olayı görüntüleyen basın mensuplarına da müdahale etmek istedi. Gözaltına alınan 12 kişi polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araç ise trafikten men edilerek, çekici ile otoparka çektirildi.

Kaynak: İHA

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