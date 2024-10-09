Alkollü Mekanlara Yeni Kısıtlama Geldi: Bakanlık Artık Tamamen Yasakladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki satışı yapan işletmelerle ilgili önemli bir değişikliğe gitti. Yeni alınan kısıtlama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, alkollü içki satan işletmeler için servis malzemeleri kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar getirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu malzemeler yalnızca alkollü içki servisi amacıyla kullanılabilecek.
Bakanlık tarafından hazırlanan 'Açık Alkollü İçki Satış Belgesine Sahip İşyerlerinde Kullanılan Servis Amaçlı Malzemeler Hakkında Tebliğ' ile alkollü içki tüketim noktalarında kullanılacak servis materyallerine ilişkin kurallar belirlendi.
KULLANIMI YASAKLANIYOR
Yeni düzenlemeye göre, bu tür işletmelerde bardak, kadeh, sürahi, açacaklar, tirbuşonlar, tepsiler, buz kovaları ve bira muslukları gibi malzemeler sadece alkollü içki servisi için kullanılabilecek.
Bu materyaller üzerinde yalnızca yasal olarak piyasaya arz edilen içkilerin orijinal ambalajındaki marka ve logolar yer alabilecek; alkollü içkilere dair başka ifadeler kullanılamayacak. Ayrıca, belirtilen malzemelerin alkollü içki servisi dışında kullanımı yasaklanıyor.
UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK
Belirlenen kurallara aykırı malzeme kullanımı tespit edildiğinde, bu durum reklam ve teşvik içerikli bir ihlal olarak değerlendirilecek ve idari para cezası uygulanacak. Tebliğin hükümleri, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecek.