Alkollü Mekanlara Yeni Kısıtlama Geldi: Bakanlık Artık Tamamen Yasakladı

KULLANIMI YASAKLANIYOR

Yeni düzenlemeye göre, bu tür işletmelerde bardak, kadeh, sürahi, açacaklar, tirbuşonlar, tepsiler, buz kovaları ve bira muslukları gibi malzemeler sadece alkollü içki servisi için kullanılabilecek.

Bu materyaller üzerinde yalnızca yasal olarak piyasaya arz edilen içkilerin orijinal ambalajındaki marka ve logolar yer alabilecek; alkollü içkilere dair başka ifadeler kullanılamayacak. Ayrıca, belirtilen malzemelerin alkollü içki servisi dışında kullanımı yasaklanıyor.