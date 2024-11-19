Alkollü Arkadaşının Kullandığı Patpattan Yola Düşerek Öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, "patpat" olarak bilinen tarım aracında yolculuk eden Halil Topaloğlu, araçtan düşerek yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü Z.E., arkadaşının eksikliğini fark edince geri dönerek Topaloğlu'nu yerde hareketsiz buldu.

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Alkollü Arkadaşının Kullandığı Patpattan Yola Düşerek Öldü

Olay, gece saatlerinde Kocaali-Akçakoca D-010 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Topaloğlu, Akçakoca istikametinde ilerlemekte olan Z.E. kontrolündeki ‘patpat’ olarak tabir edilen tarım aracından yola düştü. Yoluna devam eden sürücü Z.E. bir süre sonra arkadaşının araçta olmadığını fark etti. Geri dönen Z.E., arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Topaloğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın alkollü olduğu öğrenilen olaya ilişkin sürücü Z.E. gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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