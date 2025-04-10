Alkollü Araç Kullanan, Aşırı Hız, Işık İhlali Yapan Yandı! Yeni Düzenlemeler Yolda: Trafik Kazalarına ve Cezasızlığa Neşter

Meclis gündeminin önümüzdeki günlerde özellikle trafik güvenliği ve yargı reformları ekseninde oldukça yoğun geçmesi bekleniyor. AKP, TBMM’ye sunulmak üzere kapsamlı yasa teklifleri hazırlıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerin yerine geçecek düzenlemeleri içeren yaklaşık 30-35 maddelik ilk teklifin, yarın Meclis’e sunulması bekleniyor. Bu teklif; Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Gençlik-Spor gibi bakanlıkların teşkilat yapıları, özlük hakları ve kadro düzenlemelerine dair hükümler içeriyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÖNLEMLER

Bir diğer önemli düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri kapsıyor. Yaklaşık 30 maddelik bu teklifin hedefi; ölümlü ve yaralanmalı kazaların azaltılması. Taslakta, özellikle yaşlı ve sağlık sorunu olan sürücülere yönelik önlemler öne çıkıyor. İleri yaş gruplarına ehliyet yenileme ve sağlık raporu zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca aşırı hız, alkollü araç kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri gibi başlıca kaza sebeplerine yönelik cezaların artırılması gündemde. Bakanlık, bu doğrultuda son iki yıldaki kazalara ilişkin bir etki analizi de hazırlıyor.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği aşırı hız kaynaklı kazaya dikkat çekerek, "Amacımız trafik kazalarındaki ölümleri ve yaralanmaları en aza indirmek" mesajını verdi.

Son yapılan düzenleme sonucu kurallara aykırı olarak ışıklı ve sesli çakarlı araç kullanımıyla ilgili cezaların 7 bin 950 TL’den 155 bin TL’ye çıkarılması ve belli sürelerle trafikten men cezası getirilmesiyle bu ihlallerde ciddi oranda düşüş olduğunu belirten yetkililer, alkollü araç kullanımı, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlallerine cezaların artırılmasının kazaların azaltılmasını sağlayacağını belirtiyor.

YARGI REFORMU

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi de önümüzdeki haftalarda şekilleniyor. Paket; 2 yılın altındaki hapis cezalarının kamu hizmeti ya da rehabilite edici faaliyetlerle infazını öngörüyor. “Cezasızlık algısını” kırmayı hedefleyen düzenlemenin, Mayıs ayında TBMM’ye sunulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA