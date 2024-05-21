Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması: Uzun sürecek bir süreci, özveriyle tamamladık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını ve pazar günü Başsavcılığa teslim edileceğini açıkladı.

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Ali Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması: Uzun sürecek bir süreci, özveriyle tamamladık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı üst düzey polisleri ilgilendiren müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını, pazar günü de Başsavcılığa teslim edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Rapor kriminal, jandarma birlikte çalıştı. Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.

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