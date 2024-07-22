Sokak Röportajında Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Sokak röportajında Hz. Muhammed ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştıran şahsın, "İlahiyat fakültesi mezunuyum. Muhammed'i tanımıyorum. Muhammed'in bana bir faydası yok. Bir din getirmiş milletin a. koymuş." sözleri infiale neden oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından Bakanlık harekete geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"GEREĞİ YAPILDI-21 Sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Peygamber Efendimize hakaret eden şahsın Z.K. olduğu tespit edilmiş ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir"