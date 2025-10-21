Ali Yerlikaya Duyurdu: 50 İlde FETÖ Operasyonu, Yüzlerce Gözaltı Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 aydır polis ekipleri tarafından devam eden operasyonlar sonucunda 50 ilde FETÖ operasyonu yapıldığını, 286 şüphelinin yakalandığı duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat birimlerinin koordinasyonuyla son bir ay içinde 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 286 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün mevcut yapılanmasında, finans ağında, askeri ve sivil mahrem yapılanmalarında aktif rol aldıkları tespit edildi. Ayrıca, bazı şüphelilerin örgütün gizli iletişim uygulaması ByLock'u kullandıkları ve sabit hatlar üzerinden örgüt içindeki sorumlularla temas kurdukları belirlendi. Şüphelilerin bir kısmının daha önceki FETÖ soruşturmalarında ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının ve arama kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 154'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 79 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, kalan şüphelilerle ilgili adli süreçlerin sürdüğü açıklandı.

