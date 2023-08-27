Ali Yerlikaya Al Jazeera'ya konuştu: Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Al Jazeera'ya verdiği röportajda ''Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde vatandaş oluyor" dedi.

Ali Yerlikaya Al Jazeera'ya konuştu: Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Katar merkezli televizyon yayın organı olan El Cezire (Al Jazeera)'ya konuk oldu. Yerlikaya, Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulara ilişkin yöneltilen soruları cevapladı. Söz konusu röportaj El Cezire'nin internet sitesinde yayımlanmazken, Youtube üzerinden yayınladığı görüldü.

Muhabirin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik ırkçılık yapıldığı iddialarına "Mevcut hükümetin ırkçılık ve yabancı düşmanlığının topluma yayılmasına izin veremeyeceğini ve Türklerin tarihi, kültürü ve inançlarında ırkçılık ve nefret suçunun olmayacağı" yanıtını verdi.

Ardından muhabir, Yerlikaya'ya Türkiye'de yaşayan Arapların konut ve vatandaşlık almasına ilişkin "Özellikle Türkiye'deki Araplar bu sorunun cevabını bekliyor olacak. Bu da oturum ve gayrimenkul meselesidir. Hepsi birkaç ay süreyle askıya alındı. Birçoğu zorluklarla karşı karşıya. İşler normale dönecek mi, işler iyileşecek mi, iyileşebilir mi? Bu talepler dikkate alınacak mı? Yoksa işler bekediye seçimleri sonrasına mı kalacak?" sorusunu yöneltti.

Yerlikaya ise "Birkaç gün önce yabancı yatırımlara vatandaşlık verilmesine ilişkin kararları imzaladım. Evrakları Cumhurbaşkanlığı'na gönderdim. Yatırımcılara vatandaşlık verilmesi söz konusu olduğunda, prosedürler halen daha önce duyurduğumuz şekilde ve gecikmeksizin aynıdır. Evrakları Cumhurbaşkanlığı'na teslim ediyoruz. Bundan sonra prosedürler kanunla takip edilir. Süreç olması gerektiği gibidir. Arap kardeşlerimi ve dostlarımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLIK VERİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Ali Yerlikaya, yabancıların vatandaşlık almasına ilişkin sürecin durduğu iddialarını yalanlarken, gayrimenkul satışları karşılığı vatandaşlık vermeye devam ettiklerini. Gayrimenkul alarak vatandaşlığa hak kazanan yabancı uyruklu kişilerin 2-3 ay içerisinde Türk vatandaşlığı aldıklarını belirtti.

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