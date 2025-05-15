Yatırım Danışmanı Kılığında 7,5 Milyar Liralık Vurgun: 102 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinasyonunda; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli olarak toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı sorgu panelleriyle kişisel verilere ulaştıkları ve bu bilgileri yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin internet ortamında müstehcen içerik paylaşımı yaptığı da tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız tabancalar, çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal, banka ve kredi kartlarına el konuldu.

Ayrıca 204 banka hesabı, 19 kripto para hesabı, 11 otomobile el konuldu.

MASAK raporları, şüphelilerin hesaplarında toplam 7 milyar 500 milyon TL'lik para hareketi olduğunu ortaya koydu.

Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi