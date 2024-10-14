Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı Sona Erdi

Büyükçekmece’de gerçekleşen 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Yarışı’na 16 kategoride toplam 140 sporcu katıldı. Yarışma hakkında bilgi veren Belediye Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, bütün sporculara başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'müz olarak Bisiklet Federasyonu ve Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü ile ortaklaşa 5. Uluslararası Ali Hüryılmaz Bisiklet Turnuvası’nda bir aradayız. Turnuvamıza 140 sporcu 16 ayrı kategoride 9 start verilerek katılacaklar. Bütün sporcularımıza biz başarılar diliyoruz. Belediye Başkanı'mız Sayın Hasan Akgün’ün bize verdiği yetkiyle biz de Büyükçekmece ilçemizde ve dolayısıyla bütün Türkiye’de Türk sporunu her branşta geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bisiklet Federasyonu’muza ve Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü’müze de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bisiklet Antrenörümüz Ensar Efendioğlu’na da destekleri ve hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.’’

Kaynak: ANKA