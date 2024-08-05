Ali Babacan'dan Instagram Tepkisi: Keyfilik ve Hukuksuzluk

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram Türkiye’de erişime engellendi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yasağa tepki gösterdi.

Ali Babacan'dan Instagram Tepkisi: Keyfilik ve Hukuksuzluk

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen yasak hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

'HUKUKSUZLUK'

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram'ın yasaklanması büyük yankı uyandırdı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yasağa tepki gösterdi.

Babacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"48 saati geçti… Biz 'özgürlük' diyoruz, onlar hala 'yasak' diyor. Engelleme; ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, teşebbüs özgürlüğünün ve haber alma hakkının ihlalidir. Tek bir açık gerekçe bile söylenmeden Instagram’ın kapatılması tam bir keyfiliktir, hukuksuzluktur."

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