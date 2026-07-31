Alevlerle Amansız Savaş! Fethiye Nefes Aldı, Gözler Aydın Çine’ye Çevrildi

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Türkiye, güne farklı noktalardan gelen orman yangını haberleriyle başlarken, devletin tüm imkanları alevleri dizginlemek için seferber edildi. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç’te alevlerle yoğun mücadele devam ederken, termal görüntüler yangının merkezinde sıcaklığın 441 dereceye kadar yükseldiğini gözler önüne serdi. Bakanlık 9 ilde sinyal veren tüm cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman kahramanlarının sahada yürüttüğü mücadele neticesinde kritik eşiklerin aşıldığını duyurdu. Yüreklere su serpen ilk haber Muğla’dan geldi; günlerdir endişeyle takip edilen Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Bakan Yumaklı, eş zamanlı olarak mücadele edilen diğer üç ildeki orman yangınlarında da kritik eşiğin aşıldığını duyurdu. Son duruma göre, Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları, ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda.

İşte alev hattından sıcak gelişmeler...

12.00 GÖMEÇ YANGININDA 2 TUTUKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Temmuz Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Gömeç ilçemiz Kumgedik Mahallesi kırsalında başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangınla mücadelede 5 Uçak, 8 Helikopter, 66 Arazöz, 40 İtfaiye Aracı, 61 Su Tankeri, 7 İlk Müdahale Aracı, 162 Hizmet Aracı, 13 Dozer, 27 Kepçe ve Greyder, 10 Otobüs, 3 TOMA, 8 Ambulans ve 944 personel ile 60 Orman Gönüllüsü görev yapmıştır.

"TOPLAM 9 MAHALLE YANGINDAN ETKİLENDİ"

Gömeç ilçemizin dört, Ayvalık İlçemizin dört ve Burhaniye ilçemizin bir mahallesi olmak üzere toplam (9) mahallemiz yangından etkilenmiştir. Ayvalık ilçemiz Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahallelerimiz'den tedbir amaçlı tahliye edilen (63) vatandaşımıza Ayvalık KYK Yurdunda barınma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca (944) büyükbaş ve küçükbaş hayvan tahliye edilmiştir.

Yangına müdahale esnasında yaralanan (2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli, (1) İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, (1) Bursa Orman Bölge Müdürlüğü personeli, (1) sivil vatandaşımız olmak üzere toplam (5) kişi Ayvalık Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte tedavileri devam etmektedir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Yangının ilk anından itibaren fedakârca görev yapan başta Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD olmak üzere söndürme çalışmalarına katılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

11.50 NUSAYBİN'DE MAYINLI SINIR HATTINDA YANGIN ÇIKTI

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu'na yakın, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki mayınlı sınır bölgesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, sınır hattında geniş bir alanı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, mayınlı arazi nedeniyle güvenli noktalardan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle yükselen yoğun dumanla görüş mesafesi düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

11.19 CİĞERLERİMİZ YAKAN YANGINLARIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç’te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını veya yıkık olduğunu duyurdu.

10.55 BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarda son durumu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde:

"SAVUNMAMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sahada yürütülen özverili ve etkin çalışmalar sonucunda;

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yangın tamamen kontrol altına alınmıştır.

Balıkesir’in Gömeç, Antalya’nın Alanya ile Mersin’in Gülnar-Aydıncık ilçelerindeki yangınlar ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.

Aydın’ın Çine ilçesinde devam eden yangın ise tamamen kontrol altına alınana kadar ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürecektir."

10.15 ALANYA'DAKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katılıyor.

Ekipler gece gündüz yaptıkları söndürme çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, 29 Temmuz saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin 10 dakika içerisinde ilk müdahaleye başladığını söyledi.

Yangına karşı havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale yapıldığını aktaran Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz." diye konuştu.

Kayıran, Kaş ve Kumluca'daki yangınların ise tamamen kontrol altına alındığını hatırlattı.

10.00 YANGINLA MÜCADELESİ AKSİYON KAMERASINDA

Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. İki ilçede zarar gören alanın 5 bin hektardan fazla olduğu belirtildi.

Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin 1 orman işçisinin aksiyon kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın bölgesine hızla sevk edilen orman işçilerinin alevlere müdahale ettiği ve cansiparane bir mücadele verdiği görüldü. Alevlerin arasına girip müdahalede bulunan işçilerin mücadelesi anbean aksiyon kamerasına yansıdı.

09.25 'AĞAÇLAR ALEV TOPU ATMAYA BAŞLADI'

Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınında tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi sakinleri yaşananları anlattı. Mahalleliden Sergen Gün, “Dün öğle saatlerinde yangın çıkınca biz de müdahale ettik. Daha önce de başımıza gelmişti. Gittiğimde alev topu olmuştu. Bizi geri çevirdiler. Maden ocağının bulunduğu noktaya çıktık. Ağaçlar ateş topları atmaya başladı. Yangının bizim köyle alakası yoktu ancak akşam saatlerinde köye yaklaştı. Akşam da köyü boşalttık. İmece usulü hayvanlarımızı taşıdık. Mahallemizde bir bağ evi yandı. Can veya mal kaybımız olmadı" dedi.

'TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR'

Mahalle sakinlerinden Tayfun Kaya ise “Yangın Kavşit’te başlayıp Dutluoluk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Tehlike hala devam ediyor. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı. Belki bize ihtiyaç olur diye burada bekliyoruz. Geceyi de burada geçirdik. Daha hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.

09.00 BALIKESİR GÖMEÇ'TEKİ YANGINDA 3. GÜNÜ

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kırsal Kumgedik Mahallesi’nde mezarlık yakınlarında, önceki gün saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yangına 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 455 personel ile 60 orman gönüllüsü ayrıca çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

KISMİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler dün, Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.

MAHALLELİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yangın nedeniyle Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri de bölgede hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Hacıveliler, Tıfıllar, Bağyüzü ve Çamoba'da mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YARALANAN 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Balıkesir Valiliği, sanal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada yangına müdahale esnasında yaralanan 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli, 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtti. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen ve yaralanan görevlileri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ALEVLER İZMİR'İN BERGAMA İLÇESİNE KADAR ULAŞTI

Engebeli arazi ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, alevler İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı. 1000 hektardan fazla alanın etkilendiği yangına, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

08.30 ÇİNE VE GÖMEÇ YANGINLARINA HAVADAN MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından devam eden yangınlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadeleri kullanıldı.

07.30 AYDIN'DA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Aydın'ın Çine ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK’lar da görev aldı.

Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor. Orman yangını söndürme çalışmalarına 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personelle karadan müdahale sürüyor.

06.00 ALEVLERİN KALBİNDE SICAKLIK 441 DERECEYE ÇIKTI

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yürütülen çalışmalarda 10. saate yaklaşıldı. Geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA