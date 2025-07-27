Bursa’da Barınakta Nefes Kesen Dakikalar! Dostlarını Kurtarırken Gözyaşlarına Boğuldular

Alevlerin sardığı Bursa’da barınaktaki hayvanlar, gönüllüler ve ilçe belediye ekipleri tarafından gözyaşları içinde tahliye edildi. O anların görüntüsü ise yürekleri burktu. İşte alevlerin ortasında yaşam mücadelesi anları…

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Bursa’nın Kestel ilçesinde başlayarak Gürsu’ya doğru ilerleyen orman yangını, sadece yerleşim yerlerini değil, hayvan barınaklarını da tehdit etti. Yangının etkisi altına giren İğdir Mahallesi’nde bulunan Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, alevlerin yaklaşması üzerine tahliye edildi.

Bursa’da Barınakta Nefes Kesen Dakikalar! Dostlarını Kurtarırken Gözyaşlarına Boğuldular - Resim : 1

YÜREK BURKAN ANLAR

HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) gönüllüleri ve ilçe belediye ekipleri, barınakta bulunan hayvanları tahliye etmek için seferber oldu. Tahliye anlarında kaydedilen bir görüntü ise yürek burktu.

Görüntülerde, bir gönüllünün kucağındaki köpekle birlikte araca sığındığı, gözyaşları içinde diğer ekip arkadaşlarıyla konuştuğu anlar yer aldı.

Bursa’da Barınakta Nefes Kesen Dakikalar! Dostlarını Kurtarırken Gözyaşlarına Boğuldular - Resim : 2

Gönüllülerin hem hayvanları kurtarmaya çalıştığı hem de yangından korunmaya çalıştığı anlar, kameralara yansıdı.

NADİR KUŞ TÜRLERİ DE GÜVENDE

Yangın tehdidinin ulaştığı Gürsu’daki mesire alanında bulunan birçok nadir kuş türü de ekipler tarafından tahliye edildi. Gümüş ve Kafkas sülünleri, tavus kuşları, sevda ve sultan papağanları, Kaliforniya bıldırcınları, muhabbet kuşları, keklikler, ispinozlar ve Hint bülbülleri güvenli bölgelere nakledildi.

Bursa’da Barınakta Nefes Kesen Dakikalar! Dostlarını Kurtarırken Gözyaşlarına Boğuldular - Resim : 3

'CAN DOSTLARIMIZIN TAHLİYESİ TAMAMLANDI'

Tahliye çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangının tehdit ettiği bölgelerde yalnızca insanlar değil, hayvanlarımız da risk altında. Gürsu’daki barınakta bulunan can dostlarımız, ilçe belediyeleri ve HAYTAP gönüllülerinin iş birliğiyle güvenli bölgelere tahliye edilmiştir,” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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