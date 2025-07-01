Alevlere Karşı Mücadelede Kaynak Krizi: Yangılar Arttı, OGM'nin Bütçe Payı Azaldı

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de orman yangını riski artmış durumda. Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı, nem oranının düştüğü ve rüzgarın etkili olduğu bölgelerde yangınlar hızla yayılabiliyor.

Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok ormanlık alanda çıkan yangınlar hem doğal yaşamı tehdit ediyor hem de yerleşim yerlerine yaklaşarak ciddi tehlikeler yaratıyor.

Alevler binlerce hektar ormanlık alanı yok ederken Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine ilişkin çarpıcı bir veri ortaya çıktı.

Birgün'ün aktardığına göre, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) bütçesi son yıllarda toplam bütçe içindeki payını önemli ölçüde kaybetti. 2019 yılında yüzde 4,48 olan OGM'nin özel bütçeli idareler içindeki bütçe payı, 2020'den itibaren sürekli düşüş gösterdi.

2024'te en düşük seviyesine inerek yüzde 2,55'e kadar gerileyen bu oran, 2025 yılında ise yüzde 3,34 seviyesine yükseldi. 2019 yılında OGM'ye ayrılan 3,3 milyar TL'lik bütçe, sonraki yıllarda toplam bütçede daha az yer tutmaya başladı ve müdürlüğün kaynakları giderek azaldı.

Kaynak: Birgün