Alevlere Karşı Mücadelede Kaynak Krizi: Yangılar Arttı, OGM'nin Bütçe Payı Azaldı

Yaz aylarında artan orman yangını riski, doğal yaşamı ve yerleşim alanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Ancak binlerce hektar ormanlık alanı koruma görevi üstlenen Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçe payı son yıllarda ciddi oranda azaldı.

Son Güncelleme:
Alevlere Karşı Mücadelede Kaynak Krizi: Yangılar Arttı, OGM'nin Bütçe Payı Azaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye'de orman yangını riski artmış durumda. Özellikle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı, nem oranının düştüğü ve rüzgarın etkili olduğu bölgelerde yangınlar hızla yayılabiliyor.

Ege ve Akdeniz başta olmak üzere birçok ormanlık alanda çıkan yangınlar hem doğal yaşamı tehdit ediyor hem de yerleşim yerlerine yaklaşarak ciddi tehlikeler yaratıyor.

Alevlere Karşı Mücadelede Kaynak Krizi: Yangılar Arttı, OGM'nin Bütçe Payı Azaldı - Resim : 1

Alevler binlerce hektar ormanlık alanı yok ederken Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine ilişkin çarpıcı bir veri ortaya çıktı.

Birgün'ün aktardığına göre, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) bütçesi son yıllarda toplam bütçe içindeki payını önemli ölçüde kaybetti. 2019 yılında yüzde 4,48 olan OGM'nin özel bütçeli idareler içindeki bütçe payı, 2020'den itibaren sürekli düşüş gösterdi.

2024'te en düşük seviyesine inerek yüzde 2,55'e kadar gerileyen bu oran, 2025 yılında ise yüzde 3,34 seviyesine yükseldi. 2019 yılında OGM'ye ayrılan 3,3 milyar TL'lik bütçe, sonraki yıllarda toplam bütçede daha az yer tutmaya başladı ve müdürlüğün kaynakları giderek azaldı.

Orman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan En Kritik İli Açıkladı, 'Önümüzdeki 1 Haftaya Dikkat' DediOrman Yangınlarında Son Durum Ne? Bakan En Kritik İli Açıkladı, 'Önümüzdeki 1 Haftaya Dikkat' DediGüncel

Kaynak: Birgün

Etiketler
Yangın Orman yangınları
Son Güncelleme:
Bakanlık O Kalem İçin Harekete Geçti, Toplatma Kararı Verdi Bakanlık O Kalem İçin Harekete Geçti, Toplatma Kararı Verdi
Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Temizlik ve Düzene Takıntılı Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş
Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Orman Yangınları Sonrasında Çağrı: 'Acil Önlem Alındı' Orman Yangınları Sonrasında Acil Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu! Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor Kimsenin İstemediği İş Mesleği Oldu: Hem Saygı Görüyor, Hem Aylık 150 Bin TL Kazanıyor
Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu Türkiye'nin 68 Yıllık Mobilya Devi Satılıyor: 700'e Yakın Şubesi Bulunuyordu
Boğaz'ın Gözde Yalısı Yarı Fiyatına Satıldı! Hukuki Süreç Başladı Boğaz'ın Gözde Yalısı Yarı Fiyatına Satıldı
Gram Altın İçin Alım Fırsatı Uyarısı: İslam Memiş Açıkladı Gram Altın İçin Alım Fırsatı Uyarısı: İslam Memiş Açıkladı