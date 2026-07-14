Alevlere Karşı Dev Hava Filosu: Antalya'da Korkutan Yangın Söndürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde yol kenarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, yol kenarındaki kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 HAVA ARACIYLA DEV OPERASYON

Yangına 5 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Kaynak: AA