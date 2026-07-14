Alevlere Karşı Dev Hava Filosu: Antalya'da Korkutan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Demre ilçesindeki makilik alanda rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, 5 helikopter ve 4 uçağın katıldığı dev bir hava ve kara operasyonuyla kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Alevlere Karşı Dev Hava Filosu: Antalya'da Korkutan Yangın Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Çevreli Mahallesi'nde yol kenarındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, yol kenarındaki kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

9 HAVA ARACIYLA DEV OPERASYON

Yangına 5 helikopter ve 4 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya Orman yangınları
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a Gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a Gitti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İstanbullular Dikkat: Metrobüs Yarın Köprü Değiştiriyor! 6 İstasyon Tamamen Kapatıldı Metrobüs Yarın Köprü Değiştiriyor, 6 İstasyon Kapatıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı
Ahbap Soruşturmasında Yeni Dalga: 17 Kişi Daha Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Dalga
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Açıklaması: 'Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı' Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Açıklaması
Terörsüz Türkiye Yasasının Detayları Belli Oluyor: Öcalan İçin 'Umut Hakkı' ve 'Özel Statü' Olmayacak Terörsüz Türkiye Yasasının Detayları: Öcalan İçin 'Umut Hakkı' ve 'Özel Statü' Olmayacak
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda