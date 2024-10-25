Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü! Denizli İki Gündür Yanıyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün başlayan orman yangını ikinci gününe girdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.
Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.
Kaynak: AA
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