Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü! Denizli İki Gündür Yanıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün başlayan orman yangını ikinci gününe girdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.

Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü! Denizli İki Gündür Yanıyor - Resim : 1

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.

Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü! Denizli İki Gündür Yanıyor - Resim : 2

Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.​​​​​​​

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Kaynak: AA

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