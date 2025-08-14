Alevler Amasya'yı da Sardı, Tam 20 Ton Kül Oldu
Amasya'da bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 20 ton saman yandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 20 ton saman yandı.
İlçenin Eymir Mahallesi'nde Cemalettin Öztürk ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında 20 ton saman yandı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: