Alevi’nin böreğini yemem diyen kişiye tepkiler büyüyor: Yazık bu da cennete gideceğini zannediyor
Bir sosyal medya kullanıcısının Alevi yurttaşları ayrıştıran, “Alevi stajyerimin yaptığı böreği yiyemedim” söylemine tepkiler sert oldu. Sosyal medyada gündem olan tartışmada gelen tepkilerden birinde "Bu yaptığın yobazlıktır, soytarılıktır, ötekileştirmektir, aşağılamaktır, alçaklıktır!” denildi.
Türkiye tarihinde katliama, ötekileştirmeye ve dışlanmaya maruz kalan Alevi inancına sahip yurttaşlar, 21. yüzyılda bile ötekileştirilmeye devam ediyor.
Maraş, Çorum, Sivas gibi katliamlarının hafızası tazeyken, Alevi vatandaşların evlerine X işaretleri konmaya devam ederken bir kişinin Alevileri ayrıştıran sözlerine tepki yağdı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün Alevi stajyerimin yaptığı böreği yiyemedim. Vallahi ırkçı değilim ama yiyemedin işte" şeklinde bir tweet attı.
X(eski Twitter) platformunda "Alevi" kelimesi gündem olurken, Alevi yurttaşları ayrıştıran sosyal medya kullanıcısına gelen tepkiler de sert oldu.
İşte o tepkilerden bazıları: