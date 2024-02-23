Alevi’nin böreğini yemem diyen kişiye tepkiler büyüyor: Yazık bu da cennete gideceğini zannediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bugün Alevi stajyerimin yaptığı böreği yiyemedim. Vallahi ırkçı değilim ama yiyemedin işte" şeklinde bir tweet attı.

X(eski Twitter) platformunda "Alevi" kelimesi gündem olurken, Alevi yurttaşları ayrıştıran sosyal medya kullanıcısına gelen tepkiler de sert oldu.

İşte o tepkilerden bazıları: