Alev Çemberinin En Acı Fotoğrafı! Yangından Kurtarılan İnek Hem Ağladı Hem Ağlattı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınında 49 saat geride kalırken, yangında kurtarılan bir ineğin gözyaşı döktüğü fotoğraf karesi yürekleri kahretti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Alev Çemberinin En Acı Fotoğrafı! Yangından Kurtarılan İnek Hem Ağladı Hem Ağlattı
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Türkiye farklı illerde devam eden orman yangınlarıyla mücadele ederken, Karabük’ün Ovacık ilçesinde başlayan orman yangını endişe yaratmaya devam ediyor.

Alev Çemberinin En Acı Fotoğrafı! Yangından Kurtarılan İnek Hem Ağladı Hem Ağlattı - Resim : 1

BİNDEN FAZLA TAHLİYE

Yangında 49 saat geride kalırken, Karabük'te ise 3 farklı noktadaki orman yangınından 1'i kontrol altına alınırken, diğer 2 bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda hasar oluştu.

Alev Çemberinin En Acı Fotoğrafı! Yangından Kurtarılan İnek Hem Ağladı Hem Ağlattı - Resim : 2

ATEŞ ORTASINDA ACI FOTOĞRAF

Zaman zaman büyüyen alevler ilçeye bağlı merkez mahalleye yerleşim yerlerine doğru ilerleyerek tehlike oluştururken yangının ortasında çekilen bir fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

Alev Çemberinin En Acı Fotoğrafı! Yangından Kurtarılan İnek Hem Ağladı Hem Ağlattı - Resim : 3

HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

Alevlerin arasından kurtarılan bir ineğin ağladığı fotoğraf karesi yürekleri yaktı. Karabük'te şu ana kadar 30 kilometre çapta etkisini sürdüren orman yangınında boşaltılan köy sayısı 15'e yükselirken, 703 haneden bin 306 kişi tahliye edildi.

Alev Çemberinin En Acı Fotoğrafı! Yangından Kurtarılan İnek Hem Ağladı Hem Ağlattı - Resim : 4

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