Alanya'da Sokak Hayvanlarına Kalp Isıtan Destek

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sıcak yaz günlerinde can dostların sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi amacıyla mama ve su ünitelerinin temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

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Alanya'da Sokak Hayvanlarına Kalp Isıtan Destek
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Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sıcak yaz günlerinde can dostların sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi amacıyla mama ve su ünitelerinin temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, sıcak havada sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyacını karşılamak için düzenli temizlik ve bakım çalışmaları yürütüyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında beslenme üniteleri hijyenik hale getirilerek taze mama ve su ile dolduruluyor.

Özellikle artan hava sıcaklığının sokak hayvanları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen belediye ekipleri, hem hayvan sağlığını korumayı hem de yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara da duyarlılık çağrısında bulunularak, çevredeki beslenme ünitelerine zarar verilmemesi ve sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunması istendi.

Kaynak: AA

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