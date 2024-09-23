Alanya'da Hasat Yüzleri Güldürdü! Tanesi 50 Liradan Satılıyor, Ruslar Almak İçin Sıraya Giriyor

Alanya'da üretilen avokadolar, kalitesine göre toptan 30-40 lira, perakende olarak ise 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yerini alıyor. Coğrafi işaretli bu ürün, her yıl artan üretim hacmiyle dikkat çekiyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ilçede 2 bin 700 avokado üreticisinin yer aldığını ve bölgedeki üretimin büyük bir kısmının ihracata yönlendirildiğini belirtti. Göktepe, "Avrupa pazarına da güvenilir gıda olarak ürünlerimizi gönderiyoruz. Bahçelerimizde iyi tarım uygulamalarına büyük önem veriyoruz. Devlet desteği ile organik gübre teşvikleri sağlıyoruz. Geçen yıl 55 milyon adet olan ihracat hedefimiz bu yıl 100 milyon adete ulaşacak" dedi.