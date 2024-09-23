Alanya'da Hasat Yüzleri Güldürdü! Tanesi 50 Liradan Satılıyor, Ruslar Almak İçin Sıraya Giriyor
Antalya’nın Alanya ilçesinde, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan bölgede hasat sezonu başladı. 17 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimde bu yıl 150 milyon adet avokado hedefleniyor. Yetiştirilen avokadolar, iç pazarın yanı sıra Rusya, Gürcistan ve İran gibi ülkelere de ihraç ediliyor.
Kaynak: İHA
Alanya'da üretilen avokadolar, kalitesine göre toptan 30-40 lira, perakende olarak ise 40-50 lira arasında değişen fiyatlarla tezgahlarda yerini alıyor. Coğrafi işaretli bu ürün, her yıl artan üretim hacmiyle dikkat çekiyor.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ilçede 2 bin 700 avokado üreticisinin yer aldığını ve bölgedeki üretimin büyük bir kısmının ihracata yönlendirildiğini belirtti. Göktepe, "Avrupa pazarına da güvenilir gıda olarak ürünlerimizi gönderiyoruz. Bahçelerimizde iyi tarım uygulamalarına büyük önem veriyoruz. Devlet desteği ile organik gübre teşvikleri sağlıyoruz. Geçen yıl 55 milyon adet olan ihracat hedefimiz bu yıl 100 milyon adete ulaşacak" dedi.
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de hasat sürecinin başladığını belirterek, "Ağustos sonunda clifton cinsi avokado ile hasada başladık. Ancak bu yıl yüzde 30 oranında bir üretim düşüşü yaşandı. Önümüzdeki günlerde zutano, bacon ve fuerte cinsi avokadoların hasadına geçeceğiz. İlk sevkiyatlarımız Rusya, Gürcistan ve İran’a yapıldı, yakın zamanda Bulgaristan’a da ihracat gerçekleştirilecek. Bu yıl hedefimiz 150 milyon adet avokado üretmek" diye konuştu.
Sevilgen, tüketicileri doğru zamanda hasat edilmiş ürünleri almaları konusunda uyararak, "Her ay farklı cins avokadoların hasadı yapılıyor. Tüketicilerin mevsiminde üretilmiş avokadoları tercih etmeleri önemli. Erken hasat edilen ürünler olgunlaşmadan çürüyebiliyor. Bu konuda daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.