Alanya'da Ehliyetsiz Sürücüye 33 Bin Lira Ceza!

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın ‘dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

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Alanya'da Ehliyetsiz Sürücüye 33 Bin Lira Ceza!

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin kontrol noktasında ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan incelemelerde ehliyeti ve tescil belgesi bulunmadığı tespit edilen sürücüye ceza uygulanarak motosikleti trafikten men edildi.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve tescilsiz araç kullanmaktan, uyarılara dinlememekten, motosikletin donanım eksikliğinden, abartı egzozdan ve kask takmamaktan dolayı toplamda 33 bin 219 lira ceza yazıldı.

Kaynak: İHA

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