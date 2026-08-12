Alanya'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
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Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Aynı bölgede geçen hafta da orman yangını çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Kaynak: AA
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