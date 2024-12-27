Alanya Belediyesi Halk Kart Uygulaması Başlıyor

Alanya’da ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve Belediye’nin sosyal tesislerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla 'Alanya Belediyesi Halk Kart' mobil uygulaması hizmete giriyor.

Alanya Belediyesi sosyal tesisleri hizmete girdiğinden bu yana ‘Halk Kart’ indirimli fiyatları uygulanmaktaydı. 1 Ocak itibariyle bu avantajlardan yararlanılmaya devam edilebilmesi için vatandaşların Alanya Belediyesi Halk Kart mobil uygulaması üzerinden Halk Kart kayıtlarını oluşturarak, ödeme anında kasalara QR kodlarını ibraz etmeleri gerekecek. Bu sayede vatandaşlar indirimli fiyatlardan yararlanmaya devam edecek. Ayrıca Halk Kart, uygulaması sadece belediye sosyal tesislerinde değil, yakın tarihte başlatılacak protokol kapsamında yerel işletmelerde de indirim imkanı sağlayacak. Söz konusu uygulama hem şehirdeki ekonomiyi destekleyecek hem de vatandaşların tasarruf etmesine olanak sağlayacak.

FİZİKSEL KART ŞEKLİNDE KULLANILACAK

Halk Kart, dijital bir uygulama ve fiziksel kart şeklinde kullanılabilecek. Vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin mobil uygulaması içerisinde bulunan Halk Kart bölümünden kayıt oluşturup fiziksel karta ihtiyaç duymadan avantajlı fiyatlardan faydalanabilecek. Akıllı telefona sahip olmayan vatandaşlar ise Belediye Çözüm Masası’na kimlikleri ile şahsen başvuru yaparak fiziksel kartlarını alabilecekler.

Alanya Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, T.C. kimlik numarasına kayıtlı vatandaşlar, Alanya’da eğitim gören ve Belediye’nin 'Kampüs Alanya' mobil uygulamasına kayıtlı üniversite öğrencileri, Alanya’da ikamet tezkeresi bulunan ve kendilerine Yabancı Kimlik Numarası verilmiş olan yerleşik yabancılar ‘Halk Kart’ alabilecek. Vatandaşlar detaylı bilgi ve sıkça sorulan sorular için belediyenin internet adresini ziyaret edebilir veya ilgili numarayı arayabilir.

Kaynak: ANKA