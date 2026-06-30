Alaçatı'daki Servet Gibi Hesaba 'Lüks' Savunma

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme Alaçatı'da bir eğlence mekanında gelen 870 bin 150 TL'lik hesap sosyal medyanın gündemine oturdu. Tartışmalara yol açan adisyonla ilgili konuşan işletme sahibi Fırat Enuştekin, "Burada yüksek fiyatlardan ziyade müşterinin lüks ve gösterişli tüketimi söz konusu. Masada 49 şişe şampanya ve 2 şişe 18 yıllık viski tüketildi" ifadeleriyle gelen hesabın normal olduğunu ifade etti.

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Alaçatı'daki Servet Gibi Hesaba 'Lüks' Savunma
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Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil beldelerindeki fiyat tarifeleri yeniden Türkiye gündemine oturdu.

870 BİN LİRALIK ADİSYON TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

İzmir'in dünyaca ünlü turizm destinasyonu Çeşme Alaçatı'da bulunan lüks bir eğlence mekanına giden bir grubun ödediği hesap, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta infial oluşturdu. Toplamda 870 bin 150 TL tutan adisyon görseli, kısa sürede binlerce yorum alarak tartışma başlattı.

HESABIN 850 BİN LİRALIK KISMI ALKOLLÜ İÇKİ

Kimi kullanıcılar fiyatları astronomik bulurken, kimileri lüks segmentteki tüketim için normal olduğunu savundu. Gündemi sarsan adisyonda en dikkat çeken detay ise yalnızca alkollü içeceklerin tutarının 851 bin 800 TL olması oldu.

Alaçatı'daki Servet Gibi Hesaba 'Lüks' Savunma - Resim : 1

'HESAP MASANIN TERCİHİ'

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından işletme sahibi Fırat Enuştekin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran hesapla ilgili detayları aktaran Enuştekin, faturanın bu seviyeye ulaşmasının sebebinin mekanın fahiş fiyat politikası değil, masanın tercih ettiği ekstrem tüketim olduğunu vurguladı.

49 ŞİŞE ŞAMPANYA, 2 ŞİŞ 18 YILLIK VİSKİ

Hesabın 851 bin TL’lik kısmının tamamen lüks alkollü içeceklerden oluştuğunu belirten Enuştekin, "Söz konusu masada tam 49 şişe şampanya patlatıldı ve 2 şişe 18 yıllık premium viski tüketildi. Grubun yiyecek bedeli ise 18 bin TL civarındaydı. Dolayısıyla burada işletmenin yüksek fiyat uygulamasından ziyade, müşterinin tamamen kendi tercihi olan lüks ve gösterişli tüketimi söz konusudur" ifadelerini kullandı.

'ALAÇATI ÜST SEGMENT TURİZM MARKASI'

Çeşme Alaçatı’nın küresel ölçekte ilgi gören, üst segment bir turizm markası olduğunu hatırlatan Fırat Enuştekin, lüks hizmet veren bu tarz müesseselerde zaman zaman bu büyüklükte tüketimlerin yaşanabildiğini dile getirdi. Enuştekin, Çeşme esnafının bölge turizmini ayakta tutmak ve misafirlerine en kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz büyük bir emek verdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Çeşme İzmir Fahiş Fiyat
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