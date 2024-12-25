Alacaklısının Evine Zorla Girmeye Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı

Gümüşhane'de alacaklısı olduğu kişinin evine silahla girmeye çalışan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında tehdit, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

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Alacaklısının Evine Zorla Girmeye Çalışan Şahıs Gözaltına Alındı

Gümüşhane'de alacaklısının evine silah zoruyla girmeye çalışan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.K.'yı, alacak-verecek nedeniyle husumetli olduğu K.S.S.'nin evine silah zoruyla girmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst, araç ve ikametinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile 153 adet mermi ele geçirildi.

Şahıs hakkında tehdit, kasten yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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