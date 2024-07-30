Alacak Kavgasında Kan Aktı! Polis Memuru, Kiracılarına Kurşun Yağdırdı

Malatya'da Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir polis memuru dehşet saçtı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Olayın ardından polis memuru Murat B. meslektaşlarına teslim olurken, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA