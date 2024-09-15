Alaattin Çakıcı'nın Arkadaşının Öldürülmesine İlişkin 17 Tutuklama

Ünlü mafya lideri Alaattin Çakıcı’ya yakın olduğu belirtilen, kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel'in uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

Çakıcı’ya yakınlığı olduğu belirtilen Kemal Çağlar Temel isimli kişi, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. 10 Eylül’de 11.00 sıralarında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir firmanın önünde meydana geldi.

Temel, motosikletiyle iş yerine geldiği sırada kendisini bekleyen ve cerrahi maske takan saldırgan tarafından saldırıya uğramıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlendi.

Saldırıyı ise Şahin Şimşek'in düzenlediği, M.T.D. ve G.B.'nin de saldırı sırasında gözcülük yaptığı belirlendi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenenlerle birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evine yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren Şahin Şimşek ve azmettirici Boran Deniz ile cinayete yardım ve yataklık ettiği belirlenen toplam 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA