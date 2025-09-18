Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’

AKP'li Şamil Tayyar, görev süresi dolan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmasına yönelik dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Tayyar, "Cumhurbaşkanımız Erbaş'ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı" dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’nda önemli bir değişiklik yaşandı. 2017 yılından bu yana görevde olan ve Diyanet’in şimdiye kadarki en tartışmalı başkanı olan Prof. Dr. Ali Erbaş’ın görev süresi uzatılmadı. Yerine, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

ŞAMİL TAYYAR’DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

AKP MKYK Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, Ali Erbaş’ın görev süresinin sona ermesine ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını destekleyen Tayyar, “Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık. Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı” dedi

Aynı paylaşımda Tayyar, yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’a da başarı dileklerinde bulundu. Arpaguş’un görevi devralmasıyla kurumun itibarının yeniden inşa edileceği yönünde temennilerini dile getiren Tayyar, şu ifadeleri kullandı: “İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur.”

