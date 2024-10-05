Akşener'den İftiraya Uğrayan Kadın Belediye Başkanı'na Destek

CHP lideri Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddiaları yazan CHP üyesi Ebru Küçükaydın, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den de Durbay'a destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor…. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum."