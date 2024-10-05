Akşener'den İftiraya Uğrayan Kadın Belediye Başkanı'na Destek

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iftiraya maruz kalan CHP Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek verdi. Akşener, "Çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor" dedi.

Akşener'den İftiraya Uğrayan Kadın Belediye Başkanı'na Destek

CHP lideri Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddiaları yazan CHP üyesi Ebru Küçükaydın, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den de Durbay'a destek mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor…. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum."

Özgür Özel İddialarını Ortaya Atan İsim Disipline Sevk EdildiÖzgür Özel İddialarını Ortaya Atan İsim Disipline Sevk EdildiGüncel

Kemoterapi Görürken İftira Atıldı! Türkiye'nin Konuştuğu 'Yasak Aşk' İddiasına İlk AçıklamaKemoterapi Görürken İftira Atıldı! Türkiye'nin Konuştuğu 'Yasak Aşk' İddiasına İlk AçıklamaGüncel

Etiketler
Meral Akşener
İYİ Parti İttifak Yapacak mı? Dervişoğlu 'Söz Veriyorum' Diyerek Açıkladı! Dervişoğlu 'Söz Veriyorum' Diyerek Açıkladı!
Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon Vakıfbank Müjdeli Haberi Açıkladı! Ekim'e Özel Yeni Promosyon
Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor Yer Silme Suyuna Sadece 1 Kaşık Ekleyin Fayansları Daha İyi Parlatıyor
Katledilen Kadınların Çığlığı Taksim’de! Polisten Yürüyüşe Bariyer Katledilen Kadınların Çığlığı Taksim’de!