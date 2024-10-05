Akşener'den İftiraya Uğrayan Kadın Belediye Başkanı'na Destek
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iftiraya maruz kalan CHP Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek verdi. Akşener, "Çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor" dedi.
CHP lideri Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ortaya atılan iddiaları yazan CHP üyesi Ebru Küçükaydın, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den de Durbay'a destek mesajı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin 'kolayına' geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu 'kadın' olunca her şey 'çok daha kolay' oluyor…. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum."
Ne yazık ki çirkin yalanlar söylemenin ve iftiralar atmanın herkesin “kolayına” geldiği bir zamandayız. Tabii bir de söz konusu “kadın” olunca her şey “çok daha kolay” oluyor….— Meral Akşener (@meral_aksener) October 5, 2024
Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan tez zamanda acil şifalar temenni ediyorum. https://t.co/sfNLBIFrKb