Akşener ver Kılıçdaroğlu hakkında paylaşım yapan AKP'li Ağyol'a ihraç istemi
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesine ilişkin tweeti ile tepki toplayan AKP İstanbul Tuzla Belediyesi meclis üyesi Türel Ağyol, ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşım ile tepki toplayan İstanbul Tuzla Belediyesi’nin AKP'li Meclis Üyesi Türel Ağyol, hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Halk TV'nin haberine göre, AKP'li üye ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Ağyol, CHP Fotoğraf Servisi’nin tweetine “Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz” yazmıştı. İYİ Parti ve CHP'liler, Ağyol'un paylaşımına tepki için Tuzla Belediyesi önünde protesto düzenlemişti.
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