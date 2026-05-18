Aksaray'daki Kuyu Faciasında Yeni Detaylar: Ölüm Sebepleri Belli Oldu

Aksaray'da 2’si kardeş, 3 kişinin metan gazından zehirlenip öldüğü, kurtarmaya çalıştıkları kişinin ise hastanede tedaviye alındığı kuyu faciasında, yardıma koşup kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer'in de gazdan etkilendiğini anlayınca çıkıp kurtulduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Kent merkezinde inşaatlarda birlikte kalıp ustası olarak çalışan İsmail (42), Recep (32) ve Mehmet Yeşildal (28) kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal (30), kendilerine ait elma bahçesine gitti.

KUYUYA İNEN GERİ ÇIKAMADI

Yeşildal kardeşler, ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek istedi. Bunun için İsmail Yeşildal, halat ve kurdukları düzenekle kuyuya indi. Ancak İsmail Yeşildal geri çıkmadı. Seslendikleri ağabeyleri cevap vermeyince durumdan şüphelenen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak onlar da geri çıkmayınca bu sırada bahçede bulunan İsmail Yeşildal'ın oğlu, yardım istemek için köye giderek durumu komşuları Ayhan Beşer'e (30) anlattı.

Aksaray'daki Kuyu Faciasında Yeni Detaylar: Ölüm Sebepleri Belli Oldu - Resim : 1

ZEHİRLENDİĞİNİ ANLAYINCA GERİ ÇIKTI

Ayhan Beşer de Yeşildal'ın oğluna “Sen köye git yardım çağır. Ben de kuyuya inip, müdahale edeyim” dedi. Yardım için bahçeye gelip kuyuya inen Beşer, nefes almakta güçlük çekip metan gazından etkilendiğini anlayınca tekrar yukarı çıktı. Bu sırada köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CAN SİMİDİNİ, KURTARMAYA GELENLERE GİYDİRMEYE ÇALIŞTI

Kendi imkanlarıyla kurtulan Ayhan Beşer, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, ilk önce kuyuya can simidi attı. Ardından da kuyuya inen kurtarma ekipleri, dibinde 70 santimetre su bulunan kuyuda metan gazından etkilenin 4 kişiye ulaştı. İsmail Yeşildal'ın atılan can simitlerini kendisini kurtarmaya gelen kardeşleri ve akrabasına giydirmeye çalıştığı belirlendi.

Aksaray'daki Kuyu Faciasında Yeni Detaylar: Ölüm Sebepleri Belli Oldu - Resim : 2

AĞABEYLERİNİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

İlk olarak İsmail Yeşildal kuyudan çıkartılarak ambulansla, aynı hastaneye kaldırıldı. Ardından diğer 3 kişi kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde ağabeylerini kurtarmaya inen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal'ın öldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

AĞABEYİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastaneye kaldırılan Ayhan Beşer'in taburcu olduğu, sağlık durumu iyi olan İsmail Yeşildal'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ölen 3 kişinin cenazesinin bugün öğlen Koçpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Aksaray’da Kuyu Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır YaralandıAksaray’da Kuyu Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır YaralandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray Metan gazı zehirlenme
Son Güncelleme:
Çorlu'da Şehit Olan Polis Memuru Emrah Koç’un Son Görüntüsü Yürek Burktu Çorlu'da Şehit Olan Polis Memuru Emrah Koç’un Son Görüntüsü Yürek Burktu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sumud Filosu'na Yönelik Saldırılarına Tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısına Tepki
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası
Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü