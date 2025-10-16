Aksaray’da Otomobil ile Servis Minibüsü Çarpıştı: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hasas Mahallesi Şehit Polis Sefa Altınsoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (46) idaresindeki 40 ABG 174 plakalı Toyota marka otomobil ile L.K. (48) yönetimindeki 06 GD 0576 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsünün sürücüsü L.K. yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü L.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA