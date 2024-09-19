Aksaray'da Korkunç Cinayet! Kızını Öldürdü, Damadını Ağır Yaraladı

Aksaray'ın Fatih Mahallesi'nde 2 çocuk babası Recep Ok (30), boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok (26) ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. ile karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın büyümesiyle Mehmet A. (50), belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti. Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi.

KIZI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı. Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyata alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA